Giulietta e Romeo al teatro degli Scalpellini

Ottavo appuntamento per la stagione "Vado a teatro!" 2025-2026 al teatro degli Scalpellini di San Maurizio d'Opaglio. Venerdì 13 marzo alle ore 21 andrà in scena "Giulietta e Romeo – Stai leggero nel salto", con drammaturgia e regia di Roberto Latini, tra i protagonisti del teatro contemporaneo italiano. La stagione è organizzata dal teatro delle Selve, con la direzione artistica di Franco Acquaviva, in collaborazione con "Piemonte dal vivo" nell'ambito del progetto "Corto circuito". Biglietti: intero 14 euro, ridotto 12 euro, carnet 3 spettacoli 27 euro.

Firenze, in scena il balletto Romeo e Giulietta al Teatro VerdiFirenze, 11 gennaio 2026 - Domenica 18 gennaio alle ore 16,45 il Balletto di Milano porta in scena al Teatro Verdi ‘Romeo e Giulietta’, balletto in...

Giulietta e Romeo, trionfo dell’amore ai tempi della guerraA disagio i cinici anaffettivi. In imbarazzo i cuori in inverno. Romeo e Giulietta non è per loro. Non ... ilgiorno.it

Giulietta incontra Romeo: la tragedia di Shakespeare come un concerto rockRoberto Latini in dialogo con Federica Carra al Teatro Fontana: interpretano i quadri in cui gli amanti sono insieme ... milano.repubblica.it

