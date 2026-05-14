Nel mondo del wrestling, ci sono momenti che rimangono impressi solo chi li ha vissuti in prima persona. La lotta tra due atleti ha portato a un’esecuzione che ha lasciato senza parole gli spettatori presenti, mentre il pubblico assisteva a un’azione che ancora oggi suscita discussioni. Le immagini di quel momento sono state catturate in modo da conservare un istante di intensità e sorpresa. Nessuna spiegazione può rendere giustizia alla sensazione che si è provata in quella scena.

Ci sono domande che il wrestling pone e non risponde mai del tutto. Non perché non abbia le risposte, ma perché le risposte esistono solo nel corpo di chi era lì — nel pubblico, sul ring, nel momento in cui l’aria si caricò di qualcosa che non aveva ancora un nome. Quanto può essere grande un match di wrestling? Per decenni, la risposta pratica era cinque stelle. Era il tetto della scala di Dave Meltzer, il critico più influente del wrestling degli ultimi quarant’anni — cinque stelle, il massimo raggiungibile, riservato alle notti in cui due lottatori facevano qualcosa che sembrava al di là delle possibilità normali del mestiere. Tra il 1994 e il 2016, solo tre match avevano ricevuto sei stelle o più. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #28 – La One-Winged Angel

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