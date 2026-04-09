The Days of NJPW #18 – La cintura in ostaggio

Nel mondo del wrestling professionale, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione degli appassionati: una cintura di campionato è stata messa in ostaggio. La vicenda riguarda un lottatore che, in modo improvviso, ha preso possesso del titolo senza seguire le consuete procedure di assegnazione. La situazione ha generato sconcerto tra gli altri atleti e ha portato a un intervento delle autorità competenti del settore.

Esiste un dettaglio in questa storia che è così assurdo da sembrare inventato, e che invece è documentato e verificabile: per oltre un anno, la cintura IWGP Heavyweight Championship — l’oggetto più sacro del wrestling giapponese, la placca dorata intorno a cui ruotava l’intera mitologia della New Japan Pro-Wrestling dal 1987 — giaceva in una casa a Webster, South Dakota. Non in un palazzetto. Non in una teca di vetro. In una casa privata, in un piccolo comune di poco più di duemila anime sulle pianure del Dakota del Sud, circondata dai campi di grano e dalla vastità silenziosa del Midwest americano. La portava lì Brock Lesnar, che se ne era andato dal Giappone con la cintura in valigia come si porta a casa un souvenir, e che non aveva nessuna intenzione di restituirla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - The Days of NJPW #18 – La cintura in ostaggio Leggi anche: The Days of NJPW #16 – Il peso di una cintura The Days of NJPW #13 – Il declino della NJPWC’è un momento, nell’inverno giapponese, in cui le strade di Tokyo si svuotano con una rapidità che può sembrare soprannaturale. Temi più discussi: The Days of NJPW #17 – I nuovi tre Moschettieri; The Days of NJPW #17 – I nuovi tre Moschettieri; The Days of NJPW #16 – Il peso di una cintura. The Days of NJPW #16 – Il peso di una cinturaC'è un oggetto strano al centro di questa storia. È una cintura. Non nel senso metaforico con cui si parla di cinture nello sport — non un campionato astratto, non un punteggio sul tabellone. Una cint ... zonawrestling.net The Days of NJPW #14 – La caduta degli dei, l’InokiismL'inverno era rigido nel 2001, i piumini color menta erano di moda quel semestre tra le ragazze universitarie di Shibuya, e i convenience store vendevano onigiri di salmone con il wasabi già incorpora ... zonawrestling.net Counting down the days until we honor the brave hearts who run towards danger. #InternationalFirefightersDay - facebook.com facebook