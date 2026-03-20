Durante l'inverno a Tokyo, le strade della città si svuotano rapidamente, lasciando un senso di silenzio improvviso. È in questo periodo che si osserva un calo di eventi e attività legate alla New Japan Pro-Wrestling, con molte date e incontri che vengono cancellati o posticipati. La situazione riflette un cambiamento nella programmazione e negli appuntamenti ufficiali della federazione.

C’è un momento, nell’inverno giapponese, in cui le strade di Tokyo si svuotano con una rapidità che può sembrare soprannaturale. È tardi, forse mezzanotte passata, e i salaryman escono dai bar di Shinjuku con il bavero alzato, il respiro che fuma nell’aria gelida, gli occhi ancora opachi di sake e fatica. Il paese stava attraversando, in quegli anni, uno dei periodi più lunghi di deflazione della sua storia recente: il decennio perduto aveva già mangiato otto anni e ne aveva ancora fame. Le aziende fallivano con una quiete silenziosa. Il prezzo delle case, già crollato a metà degli anni Novanta, continuava a scendere come qualcosa che non trovava fondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #13 – Il declino della NJPW

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