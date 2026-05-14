The Cage venerdì 15 maggio il concerto degli Elephant Brain

Venerdì 15 maggio, al The Cage, appuntamento con gli Elephant Brain ed il loro "Almeno per ora - Club Tour", che dall'autunno scorso sta girando nelle principali piazze italiane. Energia e intensità sono ciò che il quintetto sbocciato a Perugia nel 2015 porta sul palco, per dimostrare che la.🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Sullo stesso argomento

The Cage, venerdì 8 maggio il concerto dei BantoriakVenerdì 8 maggio, al The Cage, appuntamento con il concerto dei Bantoriak, band nata come progetto solista del musicista livornese Izio Orsini...

The Cage, venerdì 27 marzo il concerto di MurubutuVenerdì 27 marzo, in seno al tour chiamato "La vita segreta di nuove città", torna al The Cage Murubutu.

Argomenti più discussi: The Cage, venerdì 8 maggio il concerto dei Bantoriak; Ascolti tv, Ruota della fortuna vs Affari tuoi: chi vince? I dati Auditel; The Cage, sabato 9 maggio Virginiana Miller in concerto; Modena: l’Altro Suono festival con Valeria Solarino e Gloria Campaner.

Alberto Angela for President! La puntata di #Ulisse sulle note di New York vince la serata col 17,3% su Rai 1. Su Canale5 la serie evento #ICesaroni si ferma al 15,6% anche con un episodio e solo una pubblicità. Su Rai2 la finale di #TheFloorItalia cresce a x.com