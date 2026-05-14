The Cage venerdì 15 maggio il concerto degli Elephant Brain

Da livornotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 15 maggio, al The Cage, appuntamento con gli Elephant Brain ed il loro "Almeno per ora - Club Tour", che dall'autunno scorso sta girando nelle principali piazze italiane. Energia e intensità sono ciò che il quintetto sbocciato a Perugia nel 2015 porta sul palco, per dimostrare che la.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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