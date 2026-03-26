The Cage venerdì 27 marzo il concerto di Murubutu

Venerdì 27 marzo si terrà il concerto di Murubutu al The Cage, nell'ambito del tour intitolato

Venerdì 27 marzo, in seno al tour chiamato "La vita segreta di nuove città", torna al The Cage Murubutu. Parte proprio da Livorno il nuovo viaggio musicale di un rapper che ha all'attivo otto album e collaborazioni con artisti come Caparezza, Dargen D'Amico, Rancore, Ghemon, Mezzosangue, Dutch Nazari, Willie Peyote e Giuliano Palma. Nei suoi lavori le sonorità hip hop classiche fanno da tappeto a testi con una forte componente cantautorale e poetica. Al secolo Alessio Mariani, Murubutu si avvicina all'hip hop all'inizio degli anni '90 ed è insegnante di filosofia e storia presso il liceo "Matilde di Canossa" di Reggio-Emilia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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