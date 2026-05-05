The Cage venerdì 8 maggio il concerto dei Bantoriak

Venerdì 8 maggio si terrà al The Cage il concerto dei Bantoriak, band nata come progetto solista del musicista livornese Izio Orsini, noto anche per il suo lavoro con Rancho Bizzarro. La formazione si è sviluppata nel tempo come un rituale collettivo che coinvolge collaboratori di lunga data e alcuni nuovi talenti, creando un evento musicale che coinvolge diversi artisti.

Venerdì 8 maggio, al The Cage, appuntamento con il concerto dei Bantoriak, band nata come progetto solista del musicista livornese Izio Orsini (Rancho Bizzarro) ed evolutasi in una sorta di rituale collettivo capace di riunire collaboratori di lunga data e nuovi talenti. Il risultato è una.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Notizie correlate

The Cage, venerdì 10 aprile il concerto dei GongVenerdì 1o aprile, al The Cage, è in calendario il concerto dei Gong nell'unica tappa toscana del loro tour.

Leggi anche: The Cage, venerdì 17 aprile il concerto dei Punkcake

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Una Ventata di Pop Punk per il primo sabato di maggio: al The Cage arrivano Wel e Allerta; The cage – Prendi e scappa; The Cage, sabato 2 maggio Wel e Allerta! in concerto; Ascolti tv ieri (27 aprile): crisi per I Cesaroni, Rai 3 crolla senza Giletti, incubo Amadeus.

«Diventerei matta se qualcuno provasse a rubarmi il posto a The Cage». Giulia Salemi non usa mezzi termini nel suo podcast “Non Lo Faccio X Moda”, mentre chiacchiera con Mia Ceran. La conduttrice, nota per la sua schiettezza, ci tiene subito a mettere in c - facebook.com facebook