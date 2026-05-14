The Cage sabato 16 maggio la prima finale di Emergenza Live Music

Sabato 16 maggio, presso il locale The Cage, si svolgerà la prima finale dell'edizione 2026 di Emergenza Live Music, dedicata alle selezioni regionali della Toscana. La manifestazione coinvolge band emergenti che si sfidano sul palco per ottenere un riconoscimento nell’ambito della musica dal vivo. L’evento rappresenta una delle tappe principali del contest dedicato ai gruppi musicali locali e si svolge all’interno di un locale che ospita concerti e spettacoli dal vivo.

Sabato 16 maggio, al The Cage, si terrà la prima finale di Emergenza Live Music edizione 2026 per le selezioni della Toscana. Un percorso che ha visto il teatrino di Villa Corrida come epicentro e vetrina per numerosi progetti artistici che a partire dal mese di febbraio hanno calcato il palco.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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