The Cage sabato 28 marzo terza serata eliminatoria di Emergenza Festival

Sabato 28 marzo si è svolta la terza serata eliminatoria di Emergenza Festival 2026 presso il locale The Cage. Questa fase provinciale ha visto salire sul palco diversi gruppi e artisti che hanno eseguito le proprie performance davanti alla giuria e al pubblico. Dopo le prime due serate, altri partecipanti si sono sfidati per avanzare nella competizione e continuare il percorso nel festival.

Sabato 28 marzo terzo appuntamento con l'edizione 2026 di Emergenza Live Music. Dopo le prime due serate eliminatorie, al The Cage prosegue la fase provinciale che dà modo a numerosi gruppi e artisti di mettersi in mostra su un palco prestigioso e ambire a proseguire il proprio cammino in questo storico concorso musicale internazionale giunto alla sua trentatreesima edizione. Sul palco fish, Riding Rhinos, Magic Mush, Molecola, Dima, GrandeFumo Records Limited, Phera. Porte aperte alle 21 e inizio live fissato per le 21.25; ogni band o artista avrà a disposizione un set di venticinque minuti. La valutazione dei progetti musicali e del... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - The Cage, sabato 28 marzo terza serata eliminatoria di Emergenza Festival Articoli correlati The Cage, sabato 14 marzo i Nobraino in concertoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) A due anni di... Scaletta quinta serata Sanremo 2026, la Finale: cosa succede sabato 28 febbraio nella serata conclusivaQui trovi la scaletta completa della quinta serata di Sanremo 2026, ovvero la Finale. Altri aggiornamenti su The Cage Discussioni sull' argomento The Cage, sabato 21 marzo il concerto dei Vaeva; Emergenza Live Music; The cage – Prendi e scappa; PUNKCAKE LIVE AL THE CAGE. The Cage, sabato 21 marzo il concerto dei VaevaSabato 21 marzo, al The Cage, appuntamento con il concerto dei Vaeva, pronti a conquistare il palco del teatrino di Villa Corridi dopo l'uscita (a ottobre 2025) del nuovo Ep Preda dei venti, definit ... livornotoday.it Parte dal The Cage il nuovo viaggio musicale del rapper Murubutu #livorno #eventi #eventilivorno #musica #concerto #thecage - facebook.com facebook