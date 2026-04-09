The Cage sabato 11 aprile l' ultima serata eliminatoria di Emergenza Festival

Sabato 11 aprile si è svolta l'ultima serata eliminatoria della fase provinciale di Emergenza Live Music, presso il locale The Cage. La serata ha visto la partecipazione di diversi gruppi e artisti, che si sono esibiti davanti a una giuria composta da membri del settore musicale. Questa tappa ha concluso le eliminatorie prima delle successive fasi del festival.

Sabato 11 aprile, al The Cage, quarta e ultima serata della fase eliminatoria provincia di Emergenza Live Music. Sul palco Moonlight, Undercurrents, Alex Mc Rock Project, Flavia Guidi, thetruemagma, L'isola dei cipressi viventi, Favre. Porte aperte alle 21 e inizio live fissato per le 21.25. Ogni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: The Cage, sabato 28 marzo terza serata eliminatoria di Emergenza Festival Sanremo 2026, gli ascolti della finale confermano il calo: 11 milioni per l’ultima serata del Festival e 68,8% di shareLa serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha raccolto in media su Rai1, in termini di total audience, 11 milioni 22mila telespettatori pari al 68. Argomenti più discussi: Sogni, amore e musica senza confini: l’incantesimo dei Gong dal vivo in Italia; Cage Warriors, l'MMA a Roma: match di addio di Mauro Cerilli; Bright Spirit. Intervista con Kavus Torabi; Ascolti tv, Scotti vs De Martino all'ultimo respiro: confronto sempre più serrato tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, chi ha vinto? I dati Auditel dell'access prime time. Berthe Morisot: The Cage (1885) The National Museum of Women in the Arts #paintings - facebook.com facebook