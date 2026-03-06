Un gruppo di turisti italiani si trova attualmente in Thailandia con un soggiorno prolungato di dieci giorni, dopo aver dovuto affrontare costi elevati per i biglietti aerei, arrivando a pagare circa 4.000 euro ciascuno. La situazione ha portato alcuni di loro a dover modificare i piani di viaggio, nonostante la bellezza del Paese. La permanenza si è estesa oltre il previsto senza che siano stati annunciati termini specifici.

Forlì, 6 marzo 2026 – Un viaggio in Thailandia che si protrae fino a data da destinarsi. Non è un sogno che si avvera ma, nonostante la bellezza del Paese asiatico, nella pratica non sono mancati momenti di angoscia. I protagonisti dell’avventura sono rimasti senza volo, si sono procurati dei nuovi biglietti aerei, ma resta l’ombra del dubbio: riusciranno davvero a partire o i piani cambieranno ancora? Soprattutto perché il motivo dell’incertezza sembra destinato a durare e a pesare ancora: la guerra scoppiata in Medioriente. Effetti a catena sui turisti in tutta l’Asia: “Voli sospesi, bloccati in Thailandia. Ma l’ambasciata non ci risponde”... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turisti bloccati in Thailandia: “Prezzi di biglietti a 4mila euro, restiamo 10 giorni in più”

Olimpiadi Milano-Cortina, in vendita nuovi biglietti per le gare sul ghiaccio e sci (da 10 euro): i prezziNuovi biglietti in vendita per assistere alle gare delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Leggi anche: Almeno 178 dollari per Scozia–Haiti, minimo 4mila per la finale: è bufera per i prezzi folli dei biglietti per il Mondiale 2026

Contenuti e approfondimenti su Turisti bloccati in Thailandia Prezzi....

Temi più discussi: Bangkok, turisti bloccati da giorni: Voli cancellati, per rientrare il biglietto costa 5mila euro; Effetti a catena sui turisti in tutta l’Asia: Voli sospesi, bloccati in Thailandia. Ma l’ambasciata non ci risponde; Italiani bloccati in Medio Oriente: dove sono e cosa sta succedendo; Guerra in Medio Oriente: il turismo corre ai ripari tra voli cancellati e turisti bloccati.

I GUAI DELLA GUERRA. La vacanza diventa un incubo. Tre casertani bloccati in Thailandia: Voli cancellati, siamo prigionieri. Nessuno ci aiutaCASERTA – Doveva essere una vacanza da sogno nel Sud-Est asiatico, si è trasformata in un incubo fatto di attese, spese extra e nessuna certezza sul rientro. Cesare Panaro, dipendente dell’ASL di Case ... casertace.net

Oltre 40 salentini bloccati in Thailandia, Basile: Al lavoro per monitorare situazioneIl consigliere regionale di Fratelli d'Italia Dino Basile è in contatto con l’ex sindaco Silvia Tarantino, e con l’onorevole Erio Congedo per monitorare e tutelare la situazione di oltre 40 cittadini ... leccesette.it

Le Fiamme Gialle dovranno verificare l’osservanza delle norme in materia di trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo e analizzare l’andamento dei valori di mercato per far emergere eventuali accordi anticoncorrenziali - facebook.com facebook

Mr prezzi ha segnalato alla Gdf decine di casi di prezzi di benzina sospetti. A partire da lunedì, per prezzi molto sopra le medie regionali o autostradali #ANSAmotori #ANSA x.com