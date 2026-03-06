Turisti bloccati in Thailandia | Prezzi di biglietti a 4mila euro restiamo 10 giorni in più
Un gruppo di turisti italiani si trova attualmente in Thailandia con un soggiorno prolungato di dieci giorni, dopo aver dovuto affrontare costi elevati per i biglietti aerei, arrivando a pagare circa 4.000 euro ciascuno. La situazione ha portato alcuni di loro a dover modificare i piani di viaggio, nonostante la bellezza del Paese. La permanenza si è estesa oltre il previsto senza che siano stati annunciati termini specifici.
Forlì, 6 marzo 2026 – Un viaggio in Thailandia che si protrae fino a data da destinarsi. Non è un sogno che si avvera ma, nonostante la bellezza del Paese asiatico, nella pratica non sono mancati momenti di angoscia. I protagonisti dell’avventura sono rimasti senza volo, si sono procurati dei nuovi biglietti aerei, ma resta l’ombra del dubbio: riusciranno davvero a partire o i piani cambieranno ancora? Soprattutto perché il motivo dell’incertezza sembra destinato a durare e a pesare ancora: la guerra scoppiata in Medioriente. Effetti a catena sui turisti in tutta l’Asia: “Voli sospesi, bloccati in Thailandia. Ma l’ambasciata non ci risponde”... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
I GUAI DELLA GUERRA. La vacanza diventa un incubo. Tre casertani bloccati in Thailandia: Voli cancellati, siamo prigionieri. Nessuno ci aiutaCASERTA – Doveva essere una vacanza da sogno nel Sud-Est asiatico, si è trasformata in un incubo fatto di attese, spese extra e nessuna certezza sul rientro. Cesare Panaro, dipendente dell’ASL di Case ... casertace.net
