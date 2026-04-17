TFA Sostegno 2026 | il corso online di SoloFormazioneit per prepararsi alle prove di accesso

È stato annunciato il corso online di SoloFormazione.it dedicato alla preparazione al TFA Sostegno 2026, un percorso che permette di affrontare le prove di accesso per ottenere la specializzazione nel sostegno didattico nelle scuole italiane. Il TFA Sostegno è un passo necessario per chi desidera lavorare con studenti con disabilità e rappresenta un momento chiave nel percorso di formazione degli insegnanti.

Il TFA Sostegno (Tirocinio Formativo Attivo) rappresenta il passaggio fondamentale per ottenere la specializzazione sul sostegno didattico e lavorare con alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano. Si tratta di un percorso selettivo, con prove di accesso che richiedono una preparazione mirata e strutturata. Per affrontare queste prove con maggiore sicurezza, Soloformazione.it propone un corso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: TFA sostegno Indire art 6, iscrizioni riaperte dalle 15 di oggi 23 marzo fino alle 15 del 30 marzo 2026. AVVISO Tfa sostegno, in scadenza il ciclo breve Indire 2026: come abilitarsi alla prima fasciaSono partite le iscrizioni ai percorsi di tirocinio formativo sul sostegno per il 2026 organizzati da Indire, l’ente di ricerca del Ministero... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tfa sostegno 2026 XI ciclo, quando sarà attivato?; Mini TFA sostegno 40 CFU: in alcune Università il percorso non si concluderà entro il 30 giugno, altre non hanno raggiunto il numero minimo di richieste; Concorso TFA Sostegno 2026: quando uscirà e cosa sappiamo sul XI Ciclo atteso entro giugno da oltre 30mila posti; Sostegno INDIRE Secondo ciclo: ecco i BANDI pubblicati dalle Università ancora aperti. Tutte le SCADENZE più importanti. Dove sono state pubblicate le graduatorie? (IN AGGIORNAMENTO). TFA Sostegno XI Ciclo 2026: preparati con Eurosofia e supera la preselettivaCon oltre 30.000 posti attesi per l’XI ciclo del TFA Sostegno 2026, si apre una delle opportunità più importanti per entrare nel mondo della scuola e ottenere la specializzazione sul sostegno. Vuoi ar ... orizzontescuola.it TFA XI Ciclo 2026: scopri il metodo EdiSES nel Webinar di presentazioneIl TFA XI Ciclo è vicino e, per molti aspiranti docenti di sostegno, rappresenta il momento giusto per centrare il proprio obiettivo di carriera. L’accesso ai corsi di specializzazione universitari pe ... orizzontescuola.it , Sul percorso Indire e sulle GPS sostegno il dubbio continua a far discutere: dopo lo scioglimento della riserva, l’inserimento in avviene in coda o a - facebook.com facebook L’Italia conferma il sostegno politico, militare ed economico all’Ucraina e guarda a un rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa, con particolare attenzione alla produzione congiunta di droni. Leonardo possibile partner chiave x.com