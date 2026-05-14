Tesori Nascosti di Puglia torna per la sesta edizione | c’è Monte Sant’Angelo

Questa mattina è stata presentata nella sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza la sesta edizione di Tesori Nascosti di Puglia, un evento promosso dalle Pro Loco pugliesi. La manifestazione coinvolge quattordici comuni della regione e prevede un fine settimana dedicato alla scoperta del patrimonio locale. Tra i luoghi principali figura Monte Sant’Angelo, uno dei centri coinvolti nell’iniziativa. La presentazione ha dato il via a un evento che mira a valorizzare le identità e le tradizioni delle comunità partecipanti.

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Tesori Nascosti di Puglia torna per la sesta edizione: quattordici comuni protagonisti di un weekend di scoperta e identità Presentata questa mattina nella sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza la nuova edizione dell'iniziativa promossa dalle Pro Loco pugliesi. Appuntamento il 23 e 24 maggio per un viaggio nei luoghi meno conosciuti ma ricchi di storia e comunità. All'incontro hanno partecipato l'Assessora al Turismo della Regione Puglia, Rocco Lauciello, Presidente di UNPLI Puglia APS, e Nino La Spina, Presidente nazionale UNPLI, intervenuto in collegamento. Protagoniste dell'iniziativa saranno le Pro Loco locali, che guideranno i visitatori attraverso aperture straordinarie, percorsi tematici e narrazioni inedite. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tesori Nascosti di Puglia torna per la sesta edizione: c’è Monte Sant’Angelo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scuole protagoniste a Monte Sant’Angelo per la settima edizione della “Settimana dell’Educazione”Scuole protagoniste a Monte Sant’Angelo per la settima edizione della “Settimana dell’Educazione”, tanti eventi in programma dal 16 al 21 marzo... Wine&Thecity, al via la 18ª edizione nella stazione-museo di Anish Kapoor a Monte Sant’AngeloSabato 16 maggio la Stazione di Monte Sant’Angelo della linea 7, inaugurata a settembre, ospita il primo appuntamento di Wine&Thecity 2026: “un... Temi più discussi: Tesori Nascosti di Puglia 2026 Domani la conferenza stampa in sala Di Jeso con l’assessora al Turismo; REGIONE PUGLIA * : CONFERENZA STAMPA PER LA 6ª EDIZIONE DI TESORI NASCOSTI; Giornata Nazionale Dimore Storiche 2026, la Puglia svela i suoi tesori nascosti; Agricoltura | Olio extravergine italiano protagonista a Tuttofood: consegnati a Milano i riconoscimenti ai frantoiani premiati dall’Ercole Olivario 2026. Al via la sesta edizione di Tesori Nascosti di Puglia''Sarà la prestigiosa Sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 33) a ospitare giovedì 14 maggio alle 10:00 la conferenza stampa di presentazione della ... giornaledipuglia.com Giornata Nazionale Dimore Storiche 2026, la Puglia svela i suoi tesori nascostiDomenica 24 maggio torna Cortili Aperti: oltre 40 residenze d'epoca visitabili gratuitamente in tutta la regione. leccenews24.it