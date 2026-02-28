Arenella bene confiscato alla mafia diventa parcheggio pubblico | via libera della Giunta

La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di realizzazione di un parcheggio pubblico in via Papa Sergio I, su un bene confiscato alla mafia nell’area di Arenella. La decisione riguarda l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per trasformare l’immobile in uno spazio di sosta destinato ai residenti e ai visitatori della zona.

