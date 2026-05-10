Il Baseball Godo affronta oggi una trasferta in Veneto per due partite contro l’Itas Mutua, che si svolgono allo stadio ‘Tassina’ di Rovigo alle 11 e alle 15. La squadra locale si trova in seconda posizione nella classifica, con un record di sei vittorie e quattro sconfitte, mentre i Goti hanno un bilancio di quattro vittorie e altrettante sconfitte. La sfida rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni in ottica classifica.

Trasferta domenicale per il Baseball Godo che oggi (ore 11 e ore 15) gioca allo stadio ‘Tassina’ di Rovigo contro la locale Itas Mutua che precede i ravennati in classifica con 6 vittorie e 4 sconfitte, contro 4-4 dei Goti. I padroni di casa lo scorso anno sono stati finalisti di Coppa Italia e sono ormai una realtà consolidata del baseball italiano: sono reduci dal doppio confronto in campionato con Buttrio nel quale hanno perso gara1 5-3 pur avendo ottenuto la bellezza di 13 valide e con i lanciatori Pietrogrande e Marelli – alternatisi sul monte – capaci di lasciare soltanto 8 valide, sei delle quali, però da parte del partente Pietrogrande.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Goti cercano l’aggancio in Veneto con l’Itas Mutua

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