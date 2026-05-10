I Goti cercano l’aggancio in Veneto con l’Itas Mutua
Il Baseball Godo affronta oggi una trasferta in Veneto per due partite contro l’Itas Mutua, che si svolgono allo stadio ‘Tassina’ di Rovigo alle 11 e alle 15. La squadra locale si trova in seconda posizione nella classifica, con un record di sei vittorie e quattro sconfitte, mentre i Goti hanno un bilancio di quattro vittorie e altrettante sconfitte. La sfida rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni in ottica classifica.
Trasferta domenicale per il Baseball Godo che oggi (ore 11 e ore 15) gioca allo stadio ‘Tassina’ di Rovigo contro la locale Itas Mutua che precede i ravennati in classifica con 6 vittorie e 4 sconfitte, contro 4-4 dei Goti. I padroni di casa lo scorso anno sono stati finalisti di Coppa Italia e sono ormai una realtà consolidata del baseball italiano: sono reduci dal doppio confronto in campionato con Buttrio nel quale hanno perso gara1 5-3 pur avendo ottenuto la bellezza di 13 valide e con i lanciatori Pietrogrande e Marelli – alternatisi sul monte – capaci di lasciare soltanto 8 valide, sei delle quali, però da parte del partente Pietrogrande.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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