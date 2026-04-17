Nel 2026, più di 92.000 clienti di un'assicurazione riceveranno complessivamente 2,7 milioni di euro, dopo l'approvazione dei risultati dell’esercizio 2025 e di una modifica allo statuto della società. La distribuzione riguarda un beneficio economico diretto ai soci, che si aggiunge alle attività di gestione e alle revisioni contabili approvate di recente. La somma rappresenta un importo significativo destinato ai clienti della compagnia assicurativa.

Oltre 92.000 assicurati di Itas Mutua riceveranno nel corso del 2026 un beneficio economico complessivo di 2,7 milioni di euro, a seguito dell’approvazione dei conti relativi all’esercizio 2025 e di una storica riforma dello statuto societario. Durante l’assemblea dei delegati è infatti stato varato il cosiddetto ristorno mutualistico, un meccanismo che consente di redistribuire annualmente una quota degli utili gestionali a specifiche categorie di soci, offrendo loro la possibilità di abbattere i costi delle polizze o di sostenere progetti sociali tramite ItaSolidale. Il ritorno della mutualità concreta tra solidarietà e gestione patrimoniale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Itas Mutua: 2,7 milioni di euro per premiare 92.000 soci

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