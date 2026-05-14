Terza stagione di Vincenzo Malinconico | al via i casting a Salerno

A Salerno, il teatro Augusteo ospiterà i casting per la terza stagione di Vincenzo Malinconico il 18 e 19 maggio, dalle 10 alle 18. Durante le giornate, verranno selezionati sia figuranti semplici che figuranti speciali, residenti nella città e nella provincia. Le prove si svolgeranno in due giornate consecutive, con l’obiettivo di individuare i partecipanti che prenderanno parte alle riprese. Le selezioni si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza.

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