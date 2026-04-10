Serie Tv | a Salerno le riprese della terza stagione de L' avvocato malinconico
La città di Salerno si prepara ad accogliere nuovamente il set de "L'avvocato malinconico". Prenderanno infatti il via il prossimo 9 giugno le riprese della terza stagione della fiction Rai di grande successo con Massimiliano Gallo, nata dalla penna e sceneggiata dallo scrittore Diego De Silva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Mercoledì!Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie più vista di sempre su Netflix.
Mercoledì 3 su Netflix, al via le riprese della terza stagione: il castSono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di ‘Mercoledì’, la serie più vista di sempre su Netflix.
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Lorenzo Ligas ha conquistato i nostri cuori e anche i vostri Chi ha iniziato la serie, non è riuscito più a farne a meno ( completion rate al 97% ) il primo episodio conquista 1,5 milioni di telespettatori medi in 4 settimane sui social Lorenzo Ligas ra - facebook.com facebook
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