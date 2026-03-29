Uno spettacolo teatrale si è tenuto al teatro Vittorio Emanuele, portando in scena

Degno erede della più autentica tradizione umoristico-filosofica che va dal grande Eduardo a Massimo Troisi, Gallo ha portato con ironica leggerezza sul palco peloritano il suo Vincenzo Malinconico, personaggio che lo ha reso famoso nella serie televisiva, confermandosi esperto mattatore e regista della scena teatrale, fuoriclasse del tempo comico impreziosito da lievi tocchi di calibrata malinconia. Perfetto nel ruolo teatrale dell'avvocato d'insuccesso, ancor più convincente nel restituire dal vivo l'anima del personaggio, un uomo che abita i propri fallimenti con la stessa eleganza con cui si indossa un abito di sartoria un po’ liso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - "Vincenzo Malinconico" conquista il Vittorio Emanuele: un’ode all’imperfezione tra risate travolgenti e una delicata malinconia

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Argomenti discussi: Maliconico - Moderatamente felice | Massimiliano Gallo in scena al Vittorio Emanuele.

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