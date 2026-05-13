A Garbagnate è stato catturato un servalo, un felino selvatico originario dell’Africa subsahariana. Questo animale, caratterizzato da un corpo snello e orecchie grandi, si trova in diverse aree del continente africano e predilige ambienti aperti come savane e zone semidesertiche. In Italia, la detenzione di questo tipo di felino come animale domestico è vietata per legge, in conformità alle normative europee e ai decreti ministeriali degli anni ’90 e 2000.

Garbagnate, 13 maggio 2026 – Negli Stati Uniti pare che sia di gran moda tenerne uno in casa. In Italia, invece, averne uno come animale di compagnia è rigorosamente vietato, secondo i decreti ministeriali risalenti ad anni ‘90 e inizio 2000 che hanno recepito le normative europee. È un mistero, quindi, la cui risoluzione toccherà al nucleo forestale dei carabinieri, la presenza di un servalo – altrimenti detto gattopardo africano – fra Arese e Garbagnate. https:www.ilgiorno.itvideogarbagnate-catturate-esemplare-di-gattopardo-africano-kzbbpdqe L’animale, dopo alcune segnalazioni provenienti dai cittadini, è stato catturato all’interno del Parco della Garbatella.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il servalo catturato a Garbagnate: che animale è, dove vive e perché non si può tenere in casa

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