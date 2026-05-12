Catturato pericoloso gattopardo africano a Garbagnate Milanese | indagano i carabinieri
Un gattopardo africano è stato catturato nel parco di Garbagnate Milanese dopo numerose segnalazioni da parte di cittadini. I carabinieri forestali sono intervenuti sul posto e hanno preso in custodia l’animale. L’animale, ritenuto pericoloso, è stato catturato senza incidenti. Le autorità stanno attualmente conducendo le verifiche necessarie per accertare le modalità di arrivo e presenza del felino nella zona.
L'avvistamento dell'animale è stato segnalato da numerosi cittadini. Grazie all'intervento dei carabinieri forestali il felino è stato catturato nel Parco della Garbatella a Garbagnate Milanese.🔗 Leggi su Fanpage.it
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