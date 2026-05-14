Terremoto politico-giudiziario in Ucraina arrestato il fedelissimo di Zelensky

In Ucraina si è verificato un nuovo episodio nel settore politico e giudiziario, con l’arresto di un ex alto funzionario vicinissimo al presidente. L’uomo, che aveva ricoperto il ruolo di capo di gabinetto e collaboratore di lunga data, è stato fermato con accuse di riciclaggio di denaro e corruzione. L’arresto si inserisce in un quadro di accertamenti e indagini che coinvolgono figure di spicco del governo e si aggiunge a una serie di eventi che scuotono il panorama politico del paese.

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Nuovo terremoto politico in Ucraina. Andriy Yermak, ex capo di gabinetto e storico collaboratore del presidente Volodymyr Zelensky, è stato arrestato con accuse pesantissime legate a un presunto sistema di riciclaggio di denaro e corruzione. Il tribunale di Kiev ha disposto per lui la custodia cautelare di due mesi, fissando una cauzione da circa 2,7 milioni di euro. Yermak ha però dichiarato di non essere in grado di pagare la somma e si trova ora detenuto in un carcere della capitale ucraina. Le accuse: tangenti e soldi nascosti attraverso società di comodo. Secondo la procura speciale anticorruzione ucraina, l’ex capo di gabinetto avrebbe riciclato quasi 9 milioni di euro attraverso una rete di società fittizie, operazioni in contanti e documenti finanziari falsificati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto politico-giudiziario in Ucraina, arrestato il fedelissimo di Zelensky ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ville sontuose per riciclare il denaro: Andriy Yermak, ex fedelissimo di Zelensky, finisce nel mirino dell’anti corruzione ucrainaVille sontuose per riciclare il denaro: Andriy Yermak, ex fedelissimo di Zelensky, finisce nel mirino dell'anti corruzione ucraina In Ucraina le... Leggi anche: Corruzione in Ucraina. Arrestato Andriy Yermak, ex capo dell’ufficio di Zelensky Temi più discussi: Terremoto politico a Santa Marina: il sindaco Giovanni Fortunato rassegna le dimissioni; Philia Events, la nuova creatura di Toti lanciata a due anni esatti dall’arresto per corruzione; Voto di scambio politico-mafioso a Modugno, 14 indagati: le accuse all'ex assessore Lopez e al sindaco Bonasia; Yermak, ex fedelissimo di Zelensky, nel mirino dell'anti corruzione. ? Roberto Riccardi Fango e fischietti. Se domani un terremoto vi abbattesse la casa. Se un'alluvione distruggesse tutto ciò che avete. Chi arriverebbe a portarvi aiuto: le femministe con i fischietti, i centri sociali con i manifesti o gli alpini a scavare tr x.com Terremoto politico a Santa Marina: il sindaco Giovanni Fortunato rassegna le dimissioniIl sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, si è dimesso dopo la decisione della Cassazione sugli arresti domiciliari. Ecco i dettagli dell'inchiesta e cosa succede ora al Comune. infocilento.it Terremoto giudiziario a Crotone, Bisceglia e Luchetta alla prova del RiesameSi tratta di due degli indagati sottoposti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della procura guidata da Domenico Guarascio ... corrieredellacalabria.it