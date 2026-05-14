Terremoto in Sicilia scosse nel Messinese | la più forte di magnitudo 2.8

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata rilevata questa mattina alle 6.59 sulla costa nord orientale di Messina, in Sicilia. L'evento sismico si è verificato a una profondità di 10 chilometri. Nessun danno o feriti sono stati segnalati finora. La zona interessata si trova in prossimità di aree abitate e viene monitorata dalle autorità competenti.

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