Terremoto in Sicilia scosse nel Messinese | la più forte di magnitudo 2.8
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata rilevata questa mattina alle 6.59 sulla costa nord orientale di Messina, in Sicilia. L'evento sismico si è verificato a una profondità di 10 chilometri. Nessun danno o feriti sono stati segnalati finora. La zona interessata si trova in prossimità di aree abitate e viene monitorata dalle autorità competenti.
(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato oggi giovedì 14 maggio alle 6.59 del mattino sulla costa nord orientale di Messina, ad una profondità di 10 chilometri. Altre due scosse, di magnitudo 2.2 e 2, erano state registrate stanotte, alle 2.49 e alle 2.56, in provincia di Messina con epicentro a Rodi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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