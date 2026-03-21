Sciame sismico nel Messinese il terremoto più forte di magnitudo 4.1 vicino Castel di Lucio

Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato alle 19:04 in provincia di Messina, vicino a Castel di Lucio. L'evento sismico ha interessato una zona interessata da uno sciame di scosse e è stato registrato dalla Sala Sismica dell'Ingv-Roma. Finora non sono stati segnalati danni o feriti. La scossa più forte dell'insieme di eventi si è verificata in questa occasione.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv-Roma alle 19:04 in provincia di Messina. L'epicentro a due chilometri a sud di Castel di Lucio e a una profondità di 26 chilometri. Un'altra scossa di magnitudo 3.7 si è verificata un minuto prima a 4 chilometri da Pettineo (profondità di 27 km). A seguire, dopo l'evento più intenso, altre due scosse: una di magnitudo 3.3 alle 19:06 sempre nella zona di Castel di Lucio (2 km N e a una profondità di 21 km) e poi alle 19:15 di magnitudo 3.2 (4 km N e a una profondità di 26 km). —[email protected] (Web Info) Iran, missili bucano lo scudo di Israele. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Terremoto in Sicilia, sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno, la più forte di magnitudo 3.9L‘epicentro dei fenomeni sismici sempre in mare: una parte a ovest di Trapani a cui si aggiungono altre scosse di terremoto anche nelle prime ore di... Leggi anche: Terremoto nelle Eolie, sciame sismico e scosse avvertite a Messina e Palermo: la più forte di magnitudo 4.6 Contenuti e approfondimenti su Sciame sismico nel Messinese il... Temi più discussi: Sciame sismico nel Messinese, scossa più intensa di magnitudo 4.1; Terremoti oggi nel Messinese, la scossa più intensa di magnitudo 4.1; Sciame sismico nel messinese, registrate quattro scosse di terremoto a breve distanza; Sciame sismico nel Messinese, scossa con magnitudo 4.1 a Castel di Lucio. Sciame sismico nel Messinese, scossa più intensa di magnitudo 4.1Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv-Roma alle 19:04 in provincia di Messina. L'epicentro a due chilometri a sud di Castel di Lucio e a una profondità di 26 c ... tg24.sky.it Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4. a a Castel di Lucio: sciame sismico in corsoNuovo terremoto in Sicilia: scossa 4.1 a Castel di Lucio. Lo sciame sismico colpisce anche Palermo. Dati INGV e aggiornamenti in tempo reale ... quotidianodiragusa.it #News: un nuovo terremoto di M 4.1 è avvenuto alle 19:04 nei pressi di Castel di Lucio (ME), nel nord della Sicilia. La scossa è stata localizzata ad una profondità di 26 km ed è stata avvertita in tutto il settore settentrionale della Sicilia, in particolare tra Pal facebook Un #terremoto di M 4.1 è avvenuto alle 19:04 nei pressi di Castel di Lucio (ME), nel nord della #Sicilia. La scossa è stata localizzata ad una profondità di 26 km ed è stata avvertita tra Palermo, Cefalù, Nicosia e Patti. L'evento fa parte di una rapida serie di sc x.com