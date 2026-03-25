A circa un anno dall’annuncio, si avvicina alla conclusione il cantiere del nuovo centro dei Testimoni di Geova a Bologna. L’edificio, situato in una zona della città, sta per essere completato dopo i lavori di ampliamento annunciati in passato. La struttura si inserisce nel piano di espansione dell’organizzazione nel capoluogo emiliano.

Dell’espansione dei Testimoni di Geova a Bologna avevamo già scritto in un approfondimento pubblicato circa un anno fa. Bologna è, per concentrazione di fedeli, una delle città con più Testimoni di Geova. Ed è proprio qui che aprirà la sede centrale. Nel 2018, i Testimoni ha acquistato una grande area dismessa in via Freud per farne il proprio centro operativo. Nonostante i ritardi fisiologici dovuti alla pandemia da Covid, i tempi di realizzazione sono stati piuttosto contenuti, tanto che già dal gennaio del 2025 alcune sale sono utilizzate da quattro congregazioni. Il 30 gennaio 2026 la ditta appaltatrice ha completato i lavori nell'edificio degli uffici e ora il comitato del progetto di costruzione si sta occupando dell'arredamento e delle rifiniture. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Il nuovo polo dei Testimoni di Geova è quasi concluso

Articoli correlati

Conversioni e obbedienza: vi portiamo nella comunità bresciana dei Testimoni di GeovaLi si incontra al mattino, fuori dal supermercato o lungo una strada trafficata, due persone ferme una accanto all’altra portando con sé piccolo...

Tra i fedeli con un ordigno incendiario durante la funzione: paura nella sala dei Testimoni di Geova a BariÈ stato individuato e arrestato il presunto responsabile dell’atto intimidatorio avvenuto lo scorso 1° marzo nella sala del Regno dei Testimoni di...

Aggiornamenti e notizie su Il nuovo polo dei Testimoni di Geova è...

Testimoni di Geova, in E-R 20mila in campo per invitare a due eventiIn Emilia-Romagna oltre 20 mila testimoni di Geova stanno partecipando a una campagna speciale per invitare le persone a due appuntamenti della congregazione religiosa. In tutto il mondo sono oltre 9 ... ansa.it

Testimoni del fare nel mondo di Geova: nuova sala a VareseTestimoni di Geova, che troppo spesso sono percepiti solo come persone che ‘suonano i campanelli delle case durante la loro quotidiana opera di evangelizzazione’ mentre invece danno ripetuti esempi di ... affaritaliani.it