Riccardo Delle Monache dolore e rabbia dopo la morte | Superstrada indecente Ridotta a una mulattiera
Un uomo di 42 anni è deceduto dopo un incidente avvenuto sabato 9 maggio su una superstrada tra Viterbo e Bagnaia. L’impatto con la moto si è verificato in un tratto considerato in condizioni critiche, con testimoni che hanno parlato di una strada in cattive condizioni e poco sicura. La famiglia e i conoscenti hanno espresso dolore e rabbia, criticando lo stato della strada e l’assenza di interventi adeguati.
Riccardo Delle Monache è morto a 42 anni, dopo un violento impatto con la sua moto, sabato 9 maggio sulla superstrada nel tratto tra Viterbo e Bagnaia. La notizia della scomparsa dell'artigiano e cavaliere del Palio di Soriano nel Cimino, ha scatenato una ondata di commozione profonda unita a una.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Riccardo Delle Monache muore a 42 anni in un incidente con la moto sulla superstrada a ViterboRiccardo Delle Monache è morto a 42 anni dopo essersi schiantato con la moto sulla superstrada a Viterbo.
Si schianta con la moto fra Viterbo e Bagnaia, morto il 42enne Riccardo Delle MonacheIl 42enne si è schiantato con la sua Ducati sulla statale 675 tra Viterbo e Bagnaia.
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