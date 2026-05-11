Riccardo Delle Monache dolore e rabbia dopo la morte | Superstrada indecente Ridotta a una mulattiera

Un uomo di 42 anni è deceduto dopo un incidente avvenuto sabato 9 maggio su una superstrada tra Viterbo e Bagnaia. L’impatto con la moto si è verificato in un tratto considerato in condizioni critiche, con testimoni che hanno parlato di una strada in cattive condizioni e poco sicura. La famiglia e i conoscenti hanno espresso dolore e rabbia, criticando lo stato della strada e l’assenza di interventi adeguati.

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