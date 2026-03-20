Ergastolo confermato a Sollai ma ‘non ci fu crudeltà’ gelo in aula | rabbia e dolore dopo la sentenza

La Corte d’Assise d’Appello di Cagliari ha confermato l’ergastolo per Igor Sollai, 43 anni, condannato per l’omicidio volontario aggravato e l’occultamento del cadavere della moglie. In aula si è registrato un clima teso, con rabbia e dolore tra i presenti, e il giudice ha sottolineato che non ci fu crudeltà nel gesto. La decisione è definitiva.

Cosa hanno deciso i giudici sul caso Sollai?. La Corte d’Assise d’Appello di Cagliari ha confermato l’ ergastolo per Igor Sollai, 43 anni, accusato dell’ omicidio volontario aggravato e dell’occultamento del cadavere della moglie Francesca Deidda. Una sentenza che chiude – almeno per ora – uno dei casi più drammatici degli ultimi anni in Sardegna. Il corpo della donna, scomparsa nel maggio 2024, era stato ritrovato settimane dopo in un borsone nelle campagne. I giudici hanno però escluso l’aggravante della crudeltà. Una decisione che cambia il quadro giuridico, ma non la pena: resta il carcere a vita. Perché la sentenza divide?. Se da un lato la condanna è stata confermata, dall’altro alcune scelte della Corte hanno acceso il dibattito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ergastolo confermato a Sollai ma ‘non ci fu crudeltà’, gelo in aula: rabbia e dolore dopo la sentenza Articoli correlati Omicidio Deidda, ergastolo confermato per Igor Sollai: no all’aggravante della crudeltàErgastolo confermato per Igor Sollai, colpevole dell’uccisione volontaria aggravata e dell’occultamento del corpo della moglie, Francesca Deidda. Femminicidio Francesca Deidda, confermato l’ergastolo per il marito Igor Sollai: la sentenza a CagliariÈ stata confermata in Appello la condanna all'ergastolo per Igor Sollai, il 43enne accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di... Tutto quello che riguarda Ergastolo confermato Temi più discussi: Omicidio Deidda, al via oggi l’appello: la difesa di Sollai chiede lo sconto di pena; Femminicidio Francesca Deidda, riparte il processo: Dal marito depistaggi chiari, merita l'ergastolo; Delitto di San Sperate: il verdetto d'appello blinda l'ergastolo per Sollai ma riscrive le aggravanti della tragedia. Femminicidio Francesca Deidda, confermato l’ergastolo per il marito Igor Sollai: la sentenza a CagliariÈ stata confermata in Appello la condanna all'ergastolo per Igor Sollai, il 43enne accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere ... fanpage.it Francesca Deidda uccisa a martellate, confermato l'ergastolo per il marito: esclusa l'aggravante della crudeltàCarcere a vita per Igor Sollai. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari hanno confermato la condanna all'ergastolo, inflitta ... msn.com Confermato l’ergastolo per Igor Sollai, ma per i giudici uccise Francesca Deidda senza crudeltà La Corte d’Assise di Appello, presieduta da Giovanni Lavena, ha anche rigettato l’ammissione al risarcimento della parte civile - facebook.com facebook #igorsollai Igor Sollai, esclusa l’aggravante della crudeltà: ergastolo confermato x.com