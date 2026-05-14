Terni sottopasso di Cospea | Punteggi premianti per chi assicura tempistiche minori La data di fine lavori

A Terni, durante la commissione consiliare di martedì 12 maggio, l’ingegner Donati ha aggiornato i presenti sullo stato dei lavori relativi al sottopasso di Cospea. È stato annunciato che il secondo stralcio di interventi potrà partire una volta concluse le procedure di assegnazione. Inoltre, è stato menzionato l’introduzione di punteggi premianti per chi garantirà tempi di realizzazione più brevi. La data di fine lavori non è ancora stata comunicata ufficialmente.

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