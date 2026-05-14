Terni sottopasso di Cospea | Punteggi premianti per chi assicura tempistiche minori La data di fine lavori
A Terni, durante la commissione consiliare di martedì 12 maggio, l’ingegner Donati ha aggiornato i presenti sullo stato dei lavori relativi al sottopasso di Cospea. È stato annunciato che il secondo stralcio di interventi potrà partire una volta concluse le procedure di assegnazione. Inoltre, è stato menzionato l’introduzione di punteggi premianti per chi garantirà tempi di realizzazione più brevi. La data di fine lavori non è ancora stata comunicata ufficialmente.
Una nuova fase per il sottopasso di Cospea. Nel corso della commissione consiliare svoltasi martedì 12 maggio l’ingegner Donati ha fornito ai presenti gli ultimi aggiornamenti, in merito soprattutto al secondo stralcio di interventi che partirà una volta terminate le procedure di aggiudicazione.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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