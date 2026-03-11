A Terni, nel quartiere Cospea, una persona ha vinto 100.000 euro in un singolo istante, portando una svolta inattesa alla giornata. La vincita si è verificata in modo immediato, lasciando sorpresa chi era presente. Nessuna informazione sui dettagli dell’evento o sulla modalità con cui è avvenuta la vincita. La notizia si diffonde tra i residenti del quartiere.

Una vincita da 100.000 euro ha fatto il suo ingresso nel quartiere Cospea di Terni, trasformando una giornata ordinaria in un momento di straordinaria fortuna. L’evento si è consumato martedì 10 marzo 2026 presso la tabaccheria gestita da Silvia Durastanti, situata in via Marzabotto. La signora del quartiere ha acquistato un biglietto della lotteria istantanea Gratta e Vinci, precisamente il numero ventiquattro dell’edizione speciale Vip, con un costo di acquisto di venticinque euro. Il risultato finale è stato la somma esatta di centomila euro, confermata dopo aver controllato l’esito davanti alla titolare del punto vendita. L’impatto sul tessuto sociale di Terni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni: 100.000 euro in un istante, la fortuna batte a Cospea

