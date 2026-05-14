Terni proposta per il parco di Cardeto | memoria per Alessandro Riccetti
A Terni è stata presentata una memoria riguardante il parco di Cardeto, dedicata ad Alessandro Riccetti, un giovane lavoratore coinvolto in una tragedia avvenuta a Rigopiano. Riccetti aveva partecipato ai soccorsi durante la valanga che colpì l’hotel nel 2017. In passato, le procedure di intervento durante il salvataggio avevano portato a polemiche giudiziarie, con indagini sulle modalità di gestione dell’emergenza. La memoria si inserisce nel dibattito legato a quell’evento e alle sue conseguenze legali.
? Domande chiave Chi era il giovane lavoratore coinvolto nella tragedia di Rigopiano?. Perché la gestione dei soccorsi scatenò polemiche giudiziarie all'epoca?. Come influirà questa proposta sulla memoria collettiva del quartiere Cardeto?. Quali sono i prossimi passaggi burocratici per l'intitolazione del parco?.? In Breve Consiglieri Patalocco, Spinelli, Di Girolamo e Gubbiotti firmano la richiesta al Comune.. Tragedia di Rigopiano del gennaio 2017 causò la morte di 29 persone.. Proposta riguarda l'area verde del parco urbano Galigani nel quartiere Cardeto.. Inchiesta della Procura di Pescara analizzò strutture e ritardi nei soccorsi.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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