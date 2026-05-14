Terni proposta per il parco di Cardeto | memoria per Alessandro Riccetti

A Terni è stata presentata una memoria riguardante il parco di Cardeto, dedicata ad Alessandro Riccetti, un giovane lavoratore coinvolto in una tragedia avvenuta a Rigopiano. Riccetti aveva partecipato ai soccorsi durante la valanga che colpì l’hotel nel 2017. In passato, le procedure di intervento durante il salvataggio avevano portato a polemiche giudiziarie, con indagini sulle modalità di gestione dell’emergenza. La memoria si inserisce nel dibattito legato a quell’evento e alle sue conseguenze legali.

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