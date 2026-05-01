Grande festa a San Sisto per i tre anni del parco in memoria di Alessandro Pedetti

A San Sisto si celebra il terzo anniversario del parco dedicato ad Alessandro Pedetti. Domenica 3 maggio, il Pedo Park ospiterà diverse attività, tra cui laboratori e incontri con pony, per tutta la giornata. La festa è stata organizzata per ricordare la figura di Alessandro e coinvolgere la comunità locale in iniziative ricreative e culturali. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Il parco “Alessandro Pedetti” compie tre anni. Il Pedo Park di San Sisto, domenica 3 maggio, ospiterà una serie di iniziative tra pony e laboratori. E ovviamente, tornei, di briscola di calciobalilla nello specifico, in collaborazione con il centro socioculturale Il Sole e l’associazione “I.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: La grande festa del Carnevale a Perugia. Allegria e maschere a San Sisto

Tullio De Piscopo al 'Verdi' di San Severo: grande festa per gli 80 anni del celebre batteristaTullio De Piscopo sceglie anche San Severo per festeggiare gli 80 anni, gran parte dei quali spesi con e per la musica.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Viterbo, trasporto e partecipazione per le celebrazioni della Festa della Liberazione 2026; Zerodiciannove 2026, ecco il programma della quarta edizione. Per l’apertura del festival una grande festa in piazza Sisto IV; Festa della Liberazione, manifestazione e corteo nel centro di Viterbo: viabilità e divieti; Bari | A passo d'uomo | mostra fotografica di Nicla Sisto.

La grande festa del Carnevale a Perugia. Allegria e maschere a San SistoPerugia, 9 febbraio 2026 – Buona la prima per il Carnevale di San Sisto. Con una festa carica di allegria, risate e tanto divertimento per grandi e bambini, si è svolta ieri la prima sfilata dei ... lanazione.it

San Sisto Arriva la legge! Finalmente A chi tocca non si ingrugna! Speriamo che poi tutta la città abbia lo stesso trattamento. - facebook.com facebook