Terni intensificazione dei controlli in centro e via Eugenio Chiesa | Maggiore sicurezza e prevenzione di risse e danneggiamenti
A Terni si sono intensificati i controlli nel centro storico e in via Eugenio Chiesa, con l’obiettivo di prevenire risse e danneggiamenti. La decisione è stata presa a seguito di un incontro in Prefettura dedicato alla sicurezza delle aree centrali della città. Sono stati disposti controlli più frequenti da parte delle forze dell’ordine nelle zone interessate. Nessuna altra informazione è stata fornita sui piani specifici o sui tempi di applicazione.
Un vertice in Prefettura incentrato sulla sicurezza nelle zone del centro storico e di via Eugenio Chiesa. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito oggi, giovedì 14 maggio, ed è stato convocato dal Prefetto Antonietta Orlando. Hanno partecipato i vertici.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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