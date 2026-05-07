Terni tracce di bivacchi all’ex ‘Globus Tenda’ e focus nelle attività di via Eugenio Chiesa | irregolarità e alimenti non conformi

A Terni, sono state trovate tracce di bivacchi all’ex ‘Globus Tenda’ e sono state condotte verifiche nelle attività di via Eugenio Chiesa, dove sono emerse irregolarità e alimenti non conformi. Un’operazione di polizia di ampio respiro ha coinvolto varie zone della città considerate particolarmente sensibili. Le autorità hanno eseguito controlli su più fronti, concentrandosi su aree che erano state identificate come prioritarie per le attività di sorveglianza e sicurezza.