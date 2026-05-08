Risse bivacchi e uno scippo in pieno centro | allarme sicurezza a Terni la segnalazione al prefetto

A Terni si registrano recenti episodi di risse, bivacchi e uno scippo avvenuto durante le ore diurne, eventi che hanno attirato l’attenzione sulla situazione della sicurezza in città. A segnalare queste problematiche è il consigliere comunale e vicepresidente della Provincia, che ha scritto una lettera indirizzata al prefetto, mettendo in evidenza le criticità riscontrate nel centro urbano.

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Risse, bivacchi, uno scippo in pieno giorno: a rimettere sotto la lente l’allarme sicurezza a Terni è il consigliere comunale e vicepresidente della Provincia di Terni, Francesco Maria Ferranti, che attraverso una lettera, mette al corrente anche il prefetto, Antonietta Orlando.Nella missiva.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Risse e violenze in centro, il comitato Futuro nazionale al prefetto: "Intensificare i controlli"Il comitato costituente Agrigento-189 di Futuro Nazionale rende noto di aver formalmente indirizzato una richiesta di intervento alle autorità... Napoli, scippo in pieno centro storico: arrestatoTempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne napoletano, con precedenti di polizia, anche... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bari, ennesima rissa a Pane e Pomodoro: colpa dei bivacchi illegali. E manca un presidio sanitario; Sfregi e bivacchi al Convitto Palmieri, il piano per blindare piazzetta Carducci; Sicurezza in città: tra risse e aggressioni, fioccano le segnalazioni a Tursi; Dai Navigli a Nolo, l'Arco e Brera: ecco i quartieri ceduti alla notte. Bari, ennesima rissa a Pane e Pomodoro: colpa dei bivacchi illegali. E manca un presidio sanitarioI baresi tornano a chiedere anche un posto fisso di polizia. L'appello del Comitato di Cittadinanza Attiva: «Non possiamo più parlare di episodi sporadici» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, piazza Umberto è un «Far West»: spaccio, risse, bivacchi e sporcizia«Uno scempio a cielo aperto». Piazza Umberto si sveglia puntualmente con il consueto spettacolo indecente. Materassi, coperte, un tappeto di bottiglie di vetro e plastica, aiuole zeppe di rifiuti. lagazzettadelmezzogiorno.it Risse, aggressioni, pesi mancati: non è la prima volta che Chimaev semina il caos in Fight Week Il calcione scagliato ieri da Khamzat Chimaev a Sean Strickland è soltanto l’ultima di una serie di bravate commesse dal Lupo Ceceno durante una Fight Wee facebook Il tavolo, il trauma cranico, il Clasico: la verità di #Valverde sulle risse con #Tchouameni. La nota nettissima del #RealMadrid x.com