Risse bivacchi e uno scippo in pieno centro | allarme sicurezza a Terni la segnalazione al prefetto
A Terni si registrano recenti episodi di risse, bivacchi e uno scippo avvenuto durante le ore diurne, eventi che hanno attirato l’attenzione sulla situazione della sicurezza in città. A segnalare queste problematiche è il consigliere comunale e vicepresidente della Provincia, che ha scritto una lettera indirizzata al prefetto, mettendo in evidenza le criticità riscontrate nel centro urbano.
Risse, bivacchi, uno scippo in pieno giorno: a rimettere sotto la lente l’allarme sicurezza a Terni è il consigliere comunale e vicepresidente della Provincia di Terni, Francesco Maria Ferranti, che attraverso una lettera, mette al corrente anche il prefetto, Antonietta Orlando.Nella missiva.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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