Terni il patrono diventa teatro | scena tra fede e poesia alla Sbrolli

A Terni, il patrono della città diventa protagonista di una rappresentazione teatrale che mescola fede e poesia. La scena si svolge presso il teatro Sbrolli, dove si svolge un evento che coinvolge attori e poeti locali. L’iniziativa prevede spettacoli e letture ispirate alla figura del santo patrono, con l’obiettivo di unire tradizione religiosa e espressione artistica. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico nel dialogo tra spiritualità e arte, creando un momento di condivisione culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui