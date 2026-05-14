Terni il patrono diventa teatro | scena tra fede e poesia alla Sbrolli
A Terni, il patrono della città diventa protagonista di una rappresentazione teatrale che mescola fede e poesia. La scena si svolge presso il teatro Sbrolli, dove si svolge un evento che coinvolge attori e poeti locali. L’iniziativa prevede spettacoli e letture ispirate alla figura del santo patrono, con l’obiettivo di unire tradizione religiosa e espressione artistica. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico nel dialogo tra spiritualità e arte, creando un momento di condivisione culturale.
? Punti chiave Come può il teatro trasformare un santo in un simbolo civile?. Chi sono gli attori che porteranno la poesia alla Sbrolli?. Perché gli studenti della scuola Revolution partecipano a questo progetto?. Come si intrecciano i concetti di agape ed eros nel poema?.? In Breve Venerdì 15 maggio ore 17 presso Fondazione Fulvio Sbrolli a Terni.. Partecipano la professoressa Francesca Giurleo e gli studenti della scuola Revolution.. Gli attori Ermanno Crescenzi e Maurizio Sborgia si esibiscono per il pubblico.. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp ai numeri 3357599314, 3282310001 o 3454765228.. Il professor Giulio Biancifiori presenterà il poema teatrale Valentino alunno d’Amore domani, venerdì 15 maggio, presso la Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni alle ore 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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