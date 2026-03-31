Scampia | quindicenne accoltellato nei servizi igienici di una scuola

A Scampia, un quindicenne è stato ferito con un coltello nei servizi igienici di una scuola da un altro studente. I Carabinieri hanno denunciato due minorenni coinvolti nell’episodio e hanno rinvenuto l’arma nascosta tra i locali scolastici. L’episodio si è verificato nel corso della giornata all’interno dell’istituto scolastico.

Scampia: un 15enne è stato accoltellato nei bagni della scuola da un compagno. I Carabinieri denunciano due minori e recuperano l'arma nascosta. Il quartiere di Scampia torna al centro della cronaca per un preoccupante episodio di violenza giovanile consumatosi tra le mura scolastiche. Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito da un fendente dopo essere stato condotto con un pretesto nei bagni dell'istituto "Pontano delle Arti e dei Mestieri". L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17:00, quando la preside del centro educativo ha richiesto l'intervento immediato dei Carabinieri per gestire una situazione che rischiava di degenerare ulteriormente. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Scampia: quindicenne accoltellato nei servizi igienici di una scuola Articoli correlati Leggi anche: Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola Scampia, terrore a scuola: 14enne accoltellato nei bagni da un coetaneoPaura in una scuola di Scampia, dove un 14enne è stato ferito con un’arma bianca all’interno dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Napoli, 14enne accoltellato nel bagno a scuola: denunciati due minori; Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola; Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori; Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: denunciati due minori, ipotesi bullismo. Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuolaAncora un caso di violenza che ha come protagonisti dei minori. Denunciati un 17enne e un 15enne. Si indaga su precedenti episodi di bullismo ... quotidiano.net Quattordicenne accoltellato nei bagni della scuola a Napoli, due minori denunciati. E' accaduto a Scampia: il fendente sarebbe stato sferrato da un 17enne, mentre un 15enne avrebbe nascosto l'arma #ANSA facebook Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: denunciati due minori x.com