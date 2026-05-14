Terni condannato l’ottantenne | violenza sessuale in un ufficio CAF

Un uomo di ottant'anni è stato condannato per aver compiuto un episodio di violenza sessuale all’interno di un ufficio CAF. Secondo le indagini, l’imputato ha cercato di giustificarsi attraverso messaggi privati inviati alla vittima. L’episodio è avvenuto in un ufficio chiuso, dove si sono svolti i fatti contestati, anche se i dettagli esatti dell’accaduto non sono stati resi pubblici.

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? Punti chiave Come ha fatto l'imputato a giustificarsi tramite i messaggi privati?. Cosa è successo esattamente tra la porta chiusa dell'ufficio?. Perché il giudice ha deciso di sospendere la pena inflitta?. Quali prove hanno permesso ai carabinieri di ricostruire l'aggressione?.? In Breve Gip Barbara Di Giovannantonio condanna l'ottantenne a due anni e sei mesi di reclusione.. Vittima di 49 anni aggredita nel luglio 2025 durante pratica reddito di inclusione.. Messaggi digitali post-aggressione hanno fornito prove parziali di responsabilità all'accusa.. Difesa dell'avvocato Leonardo Cristoforo Fieri valuta ricorso in appello contro la sentenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, condannato l’ottantenne: violenza sessuale in un ufficio CAF ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Abusi su una 16enne dentro l'ufficio: "amico di famiglia" condannato per violenza sessualeIl giudice ha condannato un uomo di 60 anni, originario della Campania, a due anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni... Violenza sessuale su minorenne: condannatoDoveva essere un semplice passaggio in auto ma si è trasformato in un caso di violenza sessuale finito in tribunale.