Abusi su una 16enne dentro l' ufficio | amico di famiglia condannato per violenza sessuale

Un uomo di 60 anni, originario della Campania, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una ragazza di 16 anni. La vicenda riguarda abusi avvenuti all’interno di un ufficio, dove l’uomo, descritto come amico di famiglia, è stato riconosciuto colpevole dal giudice. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario.

Il giudice ha condannato un uomo di 60 anni, originario della Campania, a due anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 16 anni. La sentenza, emessa con rito abbreviato, ha inoltre stabilito il pagamento delle spese legali e di una provvisionale da 8.000 euro a favore della parte civile, con il risarcimento complessivo da definire in sede civile. I fatti risalgono al 1 ottobre del 2024. L’imputato era considerato un amico di famiglia di vecchia data, tanto che l’uomo lavorava con i genitori della vittima. Quel pomeriggio il 60enne aveva accompagnato la ragazza a scuola guida, portandola poi nel proprio ufficio in attesa che madre e padre andassero a riprenderla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

