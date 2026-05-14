Terni a Palazzo Gazzoli una serata di musica per sostenere l’Oncoematologia | l’iniziativa dell’associazione Agàpe Graziana Ascani

A Terni, presso Palazzo Gazzoli, si svolgerà il 19 maggio alle 21 un concerto di musica classica con la pianista Cristiana Pegoraro. L’evento è organizzato dall’associazione Agàpe Graziana Ascani e ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dell’oncoematologia. La serata prevede un programma musicale che coinvolgerà il pubblico presente, con l’obiettivo di coniugare intrattenimento e solidarietà. È la seconda edizione di questa iniziativa dedicata al settore medico dedicato alle malattie del sangue.

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