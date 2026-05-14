Terni a Palazzo Gazzoli una serata di musica per sostenere l’Oncoematologia | l’iniziativa dell’associazione Agàpe Graziana Ascani
A Terni, presso Palazzo Gazzoli, si svolgerà il 19 maggio alle 21 un concerto di musica classica con la pianista Cristiana Pegoraro. L’evento è organizzato dall’associazione Agàpe Graziana Ascani e ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dell’oncoematologia. La serata prevede un programma musicale che coinvolgerà il pubblico presente, con l’obiettivo di coniugare intrattenimento e solidarietà. È la seconda edizione di questa iniziativa dedicata al settore medico dedicato alle malattie del sangue.
Grande musica e impegno sociale si incontrano a Palazzo Gazzoli. È in programma il 19 maggio dalle ore 21 “The Joy of Music”, il concerto della pianista Cristiana Pegoraro. Un appuntamento che unisce la forza universale della musica a un messaggio di solidarietà e attenzione verso il prossimo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Ospedale Santa Maria Terni, tra solidarietà e memoria: l'associazione Agàpe dona 3.200 euro al reparto UGCA
Amelia, iniziativa ‘L’asta delle stelle’: una serata per supportare l’associazione Progetto Flavia per l'UGDHUna serata contrassegnata dalla beneficenza, in supporto dell'associazione Progetto Flavia per l'UGDH.
Temi più discussi: A Palazzo Gazzoli una serata di musica per sostenere l’Oncoematologia: l’iniziativa dell’associazione Agàpe Graziana Ascani; ‘The Joy of Music’: a Terni un concerto per sostenere l’oncoematologia; Terni, Visioninmusica chiude la stagione con la leggenda della batteria Simon Phillips; Sara Botta trionfa a Terni: a soli 13 anni conquista il primo premio a Ispirazioni Sonore.
Terni Festival, incontro su IA, medicina ed etica Si è svolto lunedì 20 aprile nella sala Blu dell’Auditorium di Palazzo Gazzoli l’appuntamento del Terni Festival dal titolo Intelligenza artificiale, medicina ed etica. L’iniziativa, curata dall’associazione per Terni Ci - Facebook facebook
Terni, a Palazzo Gazzoli arriva la Ballata delle muse perduteTerni- La ballata delle muse perdute: a Palazzo Gazzoli il 7 marzo appuntamento con uno spettacolo tutto al femminile, nato da un'idea della regista Patricia Carè della compagnia poetico-teatrale ... ilmessaggero.it
Terni, il procuratore Antonio Laronga su palazzo Gazzoli: «Locali non decorosi e affitti pesanti»TERNI - «Questa sede è di grande pregio storico ma alcuni angoli non sono decorosi e questo mortifica la funzione della procura. Mi riferisco ad esempio ai locali che ospitano gli uffici di polizia ... ilmessaggero.it