Terni a Palazzo Gazzoli una serata di musica per sostenere l’Oncoematologia | l’iniziativa dell’associazione Agàpe Graziana Ascani

Da ternitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, presso Palazzo Gazzoli, si svolgerà il 19 maggio alle 21 un concerto di musica classica con la pianista Cristiana Pegoraro. L’evento è organizzato dall’associazione Agàpe Graziana Ascani e ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dell’oncoematologia. La serata prevede un programma musicale che coinvolgerà il pubblico presente, con l’obiettivo di coniugare intrattenimento e solidarietà. È la seconda edizione di questa iniziativa dedicata al settore medico dedicato alle malattie del sangue.

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Grande musica e impegno sociale si incontrano a Palazzo Gazzoli. È in programma il 19 maggio dalle ore 21 “The Joy of Music”, il concerto della pianista Cristiana Pegoraro. Un appuntamento che unisce la forza universale della musica a un messaggio di solidarietà e attenzione verso il prossimo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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