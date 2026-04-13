Amelia iniziativa ‘L’asta delle stelle’ | una serata per supportare l’associazione Progetto Flavia per l' UGDH
Si è svolta una serata dedicata alla beneficenza, organizzata con l’obiettivo di sostenere l’associazione Progetto Flavia, che si impegna per l’UGDH. Durante l’evento, sono state messe all’asta delle stelle, con l’intento di raccogliere fondi per le attività dell’associazione. L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti in un’atmosfera di solidarietà e partecipazione attiva.
Una serata contrassegnata dalla beneficenza, in supporto dell'associazione Progetto Flavia per l'UGDH. Venerdì 17 aprile infatti la location del Birrificio Amerino ospiterà ‘L’asta delle stelle’ a partire dalle 20.30. A presentare la serata i colleghi giornalisti Luca Marchetti ed Ivano Mari. La.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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