Amelia iniziativa ‘L’asta delle stelle’ | una serata per supportare l’associazione Progetto Flavia per l' UGDH

Si è svolta una serata dedicata alla beneficenza, organizzata con l’obiettivo di sostenere l’associazione Progetto Flavia, che si impegna per l’UGDH. Durante l’evento, sono state messe all’asta delle stelle, con l’intento di raccogliere fondi per le attività dell’associazione. L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti in un’atmosfera di solidarietà e partecipazione attiva.