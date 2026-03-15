Stop ai rifiuti abbandonati in zona Maab area ripulita Ma lungo la statale 100 spunta un' altra discarica

L'area vicino al Maab, precedentemente piena di rifiuti abbandonati, è stata recentemente ripulita, eliminando i materiali di scarto accumulati nel tempo. Tuttavia, lungo la statale 100, nei pressi di Mungivacca, è stata segnalata la presenza di una nuova discarica con rifiuti di vario tipo. La complanare est della strada si presenta ora libera dai rifiuti.

A segnalare l'intervento sono le guardie ambientali del gruppo Anuu: l'intera area è stata bonificata. Il fenomeno, però, non si arresta: poco distante scoperta una nuova catasta di pneumatici Un'area diventata da tempo una discarica per rifiuti di ogni genere, ora completamente ripulita. Da qualche giorno, la complanare est della statale 100 all'altezza di Mungivacca, nelle vicinanze del Maab, è stata completamente bonificata. A segnalare la buona notizia sono le guardie ambientali dell'associazione Anuu, che più volte avevano segnalato il degrado nell'area. "Vorremmo sempre che finisse così, anzi non vorremmo mai avere un prima", scrivono i volontari sui social pubblicando le foto che mostrano la strada prima e dopo l'intervento di pulizia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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