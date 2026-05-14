La Regione ha accusato i vecchi soci della Ternana di aver gestito in modo fallimentare la società, evidenziando problemi nelle decisioni finanziarie prese negli ultimi anni. La questione riguarda le responsabilità di chi ha guidato l’azienda prima del commissariamento. Intanto, si discute sulla possibilità di un’asta-bis come soluzione per evitare il declassamento ai dilettanti, una procedura che potrebbe permettere di vendere la società e risanare i conti.

? Punti chiave Chi sono i responsabili della gestione finanziaria accusata dalla Regione?. Come può l'asta-bis salvare la Ternana dal declassamento ai dilettanti?. Perché il fallimento del club minaccia l'economia di tutto il territorio?. Quali sono le reali possibilità di trovare un nuovo acquirente serio?.? In Breve Giunta di Stefania Proietti accusa le vecchie proprietà di accumulo debiti eccessivi.. Rischio declassamento Ternana ai dilettanti per fallimento gestione finanziaria precedente.. Nuova asta sportiva necessaria per proteggere indotto economico e commercio locale.. Palazzo Donini sostiene continuità calcio professionistico per l'intera area umbra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ternana, la Regione attacca i vecchi soci: «Gestione fallimentare»

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