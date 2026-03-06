Multa milionaria ad Amgas e affidamento Ataf a rischio Amorese attacca | Gestione fallimentare delle partecipate

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Amorese, ha commentato la situazione delle partecipate comunali, definendo la gestione dell’Amministrazione fallimentare. Recentemente, Arera ha inflitto una multa di circa 570 mila euro ad Amgas, mentre l’affidamento di Ataf è sotto scrutinio. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di queste decisioni e sulle criticità emerse nel settore.

"La gestione delle partecipate da parte dell'Amministrazione comunale è fallimentare". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Amorese, a margine delle riunioni delle ultime ore dedicate ad Ataf e a proposito della multa milionaria inflitta ad Amgas da Arera, ridotta a 570mila. Chiama in causa direttamente la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, l'assessore alle Partecipate Davide Emanuele, e il campo largo che governa la città. L'Amministrazione, stando alla sua lettura dei fatti, "paga consapevolmente multe con i soldi dei cittadini", che continueranno ad arrivare stante il mancato completamento della sostituzione del parco contatori.