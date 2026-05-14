Termoli la saggezza delle balene guida il nuovo libro di Peccia e Pota

A Termoli, due autori hanno presentato un nuovo libro che esplora il ruolo delle balene come fonte di saggezza. Il testo analizza come le caratteristiche delle balene possano offrire spunti sulla gestione del tempo e sull’equilibrio personale. Si parla anche di quattro livelli energetici e della loro applicazione alla leadership. Il volume si propone di collegare elementi naturali e pratiche di crescita personale, offrendo una prospettiva diversa su come affrontare le sfide quotidiane.

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? Punti chiave Come può la natura delle balene aiutarci nella gestione del tempo?. Cosa insegnano i quattro livelli energetici per una leadership consapevole?. Come si conciliano le basi scientifiche con l'introspezione personale?. Perché la biblioteca di Termoli propone un modello di resilienza naturale?.? In Breve Evento martedì 19 maggio presso la biblioteca comunale G. Perrotta di Termoli.. Relatrice Giada Corvino introduce il dibattito insieme alle autrici Peccia e Pota.. L'incontro rappresenta il quindicesimo appuntamento della rassegna Autori in Biblioteca.. Il volume propone tecniche pratiche per la gestione del tempo e della leadership. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli, la saggezza delle balene guida il nuovo libro di Peccia e Pota ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cardano a un bivio: ADA sfida la resistenza dopo l’acquisto delle baleneIl valore di Cardano si trova a un bivio decisivo dopo una spinta rialzista che ha portato il prezzo a 0,25 dollari, alimentata da un massiccio... 18 marzo: oroscopo, Eleonora Duse e la saggezza delle apiIl 18 marzo segna il settantasettesimo giorno dell’anno gregoriano, un momento in cui le tradizioni locali si intrecciano con la resilienza dei nati...