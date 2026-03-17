18 marzo | oroscopo Eleonora Duse e la saggezza delle api

Il 18 marzo è il settantasettesimo giorno dell’anno nel calendario gregoriano e vede varie manifestazioni culturali e storiche. In questa data si ricordano eventi legati all’arte e alla natura, mentre si evidenzia anche la presenza di figure come Eleonora Duse e l’importanza simbolica delle api. Questo giorno unisce tradizione e memoria attraverso ricorrenze e riferimenti storici specifici.

Il 18 marzo segna il settantasettesimo giorno dell’anno gregoriano, un momento in cui le tradizioni locali si intrecciano con la resilienza dei nati in questa data. La figura di Eleonora Duse, scomparsa nel 1924 e sepolta ad Asolo, rimane un punto di riferimento nasce oggi, simbolo di una determinazione incrollabile di fronte alle avversità. Il proverbio locale ricorda che le api sagge riposano ancora in questo mese, suggerendo una pausa necessaria prima della ripresa primaverile. La giornata del 18 marzo è caratterizzata da una forte spinta all’azione per l’Ariete, mentre il Toro deve riflettere più che agire. Per i Gemelli, l’intuizione guida verso nuove direzioni lavorative, ma richiede cautela nei dialoghi personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 18 marzo: oroscopo, Eleonora Duse e la saggezza delle api Articoli correlati Leggi anche: Da Eleonora Duse a Eduardo: la storia del teatro Sannazaro Leggi anche: The Doozies: al Quarticciolo la rivoluzione di Eleonora Duse e Isadora Duncan