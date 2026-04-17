Cardano a un bivio | ADA sfida la resistenza dopo l’acquisto delle balene

Il prezzo di Cardano ha raggiunto 0,25 dollari dopo una significativa fase di acquisti da parte di grandi investitori, portando la criptovaluta a un punto cruciale. La recente crescita ha attirato l’attenzione sul possibile sviluppo futuro e sulla direzione che potrebbe prendere il suo valore. Gli analisti osservano attentamente questa situazione, che si presenta come un momento di svolta per la criptovaluta.

Il valore di Cardano si trova a un bivio decisivo dopo una spinta rialzista che ha portato il prezzo a 0,25 dollari, alimentata da un massiccio accumulo da parte dei grandi investitori. La criptovaluta sta testando una resistenza cruciale mentre i detentori di grandi quantità di asset aumentano le loro posizioni. Il mercato delle criptovalute mostra segnali di una ripresa generale, con Cardano che segue la scia positiva tracciata da Bitcoin ed Ethereum. Nelle ultime 24 ore, ADA ha registrato un incremento del 5% circa, toccando la soglia degli 0,25 dollari. Parallelamente, il volume di scambi ha mostrato una traiettoria favorevole, crescendo di oltre il 9% nello stesso intervallo temporale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cardano a un bivio: ADA sfida la resistenza dopo l’acquisto delle balene Notizie correlate Leggi anche: Daniela Santanché, l'ultima resistenza della "Pitonessa" che dopo la sinistra sfida anche Giorgia Cardano al Campo: segreti e tesori delle antiche necropoli celticheDue incontri divulgativi apriranno venerdì 17 aprile un percorso di approfondimento sulle antiche necropoli di Cardano al Campo, rivelando come...