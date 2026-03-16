Helena Prestes protagonista di The Fifty | svelata la data d’uscita su Prime Video

Helena Prestes parteciperà a un nuovo reality show trasmesso su Prime Video, dove sarà una delle concorrenti. La data di uscita è stata ufficialmente annunciata e l’atteso debutto è previsto a breve. La show sarà disponibile sulla piattaforma di streaming, e la concorrente sarà protagonista di questa nuova esperienza televisiva. La pubblicazione della data di lancio è stata comunicata recentemente.

Helena Prestes tornerà presto in televisione come concorrente di un nuovo reality show. L'influencer brasiliana sarà tra le protagoniste di The fifty, il nuovo programma di Amazon Prime video dove cinquanta personaggi del mondo dello spettacolo si metteranno alla prova in sfide di cultura e fisiche per vincere un montepremi finale che sarà destinato ad un utente dell'app. Oltre ad Helena Prestes, in gara anche altri volti conosciuti del Grande fratello come Matteo Diamante, Edoardo Tavassi, Shaila Gatta, Eva Grimaldi ed Antonella Elia. Secondo il portale Today.it, la data d'inizio di The fifty è prevista per il prossimo venerdì 8 maggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes protagonista di The Fifty: svelata la data d’uscita su Prime Video Articoli correlati Leggi anche: Helena Prestes, rotto il silenzio su The Fifty: le prime dichiarazioni Leggi anche: Love Me Love Me, svelata la data di uscita del film Prime Video Contenuti utili per approfondire Helena Prestes Temi più discussi: Helena Prestes ospite a Verissimo sabato 14 marzo; Dopo la rivalità al Grande Fratello, Helena Prestes e Shaila Gatta si sfidano su Prime Video: saranno scintille; Helena Prestes e la nuova casa a Lecco: Le chiavi di un sogno finalmente tra le mani; Helena Prestes, dove vive: la nuova casa a Lecco, l'open space total white, la vista mozzafiato. Tra mistero e malinconia: i fan attenti ad ogni gesto di Helena Prestes dopo la morte del padreHelena Prestes tra tatuaggi misteriosi e il lutto per il padre: la sua vita quotidiana tra curiosità dei fan e momenti di introspezione. notizie.it Helena Prestes, successo come testimonial: la sua immagine sui bus di RomaLa carriera di Helena è in ascesa e anche le sue amiche la omaggiano pubblicando le sue foto che trovano in giro in città ... it.blastingnews.com "Le avete viste" Helena Prestes, il dettaglio della foto non passa inosservato >> https://buff.ly/vBVxgdz - facebook.com facebook