Teresa Meneghetti la targa a un anno dall' omicidio

A un anno dall’omicidio di Teresa Meneghetti, Silvia Bindella ha condiviso un ricordo della madre, ricordando il momento in cui è stata strangolata e colpita a morte nella sua abitazione da un ragazzo di 15 anni. La lettura è avvenuta in un momento dedicato alla memoria della vittima, con la famiglia che ha mantenuto vivo il ricordo di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento.

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