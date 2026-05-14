Teresa Meneghetti la targa a un anno dall' omicidio
A un anno dall’omicidio di Teresa Meneghetti, Silvia Bindella ha condiviso un ricordo della madre, ricordando il momento in cui è stata strangolata e colpita a morte nella sua abitazione da un ragazzo di 15 anni. La lettura è avvenuta in un momento dedicato alla memoria della vittima, con la famiglia che ha mantenuto vivo il ricordo di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento.
Silvia Bindella ha letto un ricordo della madre Teres strangolata e colpita a morte nella sua abitazione da un ragazzino di 15 anni. L’omicidio avvenne in via Bernardino Verro, quartiere Vigentino, periferia Sud della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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