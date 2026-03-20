A Milano è iniziato il processo al tribunale per i minorenni riguardante l'omicidio di Teresa Meneghetti. La prima udienza ha visto come imputato un 15enne, accusato di aver ucciso la vittima il 14 maggio 2025. La procedura giudiziaria si svolge davanti ai giudici minorili e riguarda l’accusa di omicidio volontario. La vicenda coinvolge anche i dettagli sul reato e sull'età dell'imputato.

Prima udienza del processo che vede imputato il 15enne che il 14 maggio 2025 ha ucciso strangolandola la pensionata di 82 anni Teresa "Terry" Meneghetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, al via il processo per l'omicidio di Teresa Meneghetti al tribunale per i minorenni

Articoli correlati

“Portare le armi a Milano è da putt***”: dalla battuta al pestaggio, 4 minorenni arrestati per tentato omicidioQuattro minorenni sono stati arrestati per tentato omicidio: due 17enni e due 16enni avrebbero aggredito due 20enni, prendendo a calci e pugni uno e...

Omicidio Villa Pamphilj, al via processo a Francis Kaufmann: il californiano accusato dell’omicidio di compagna e figliaFrancis Kaufmann deve comparire davanti ai giudici oggi, per l’apertura del processo a suo carico.

Contenuti utili per approfondire Teresa Meneghetti

Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti, la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via Verro da un ragazzo di 15 anniMilano, 28 febbraio 2026 – Un pero prossimo a fiorire, quando sarà primavera, e ora una targa in sua memoria. Così i figli, le nipoti e con loro amici e parenti hanno voluto ricordare Teresa, Terry ... ilgiorno.it

Quando è la vittima a pagareOltre al danno, la beffa. Il danno è la morte assurda subita da una pensionata di 82 anni, a Milano, poco meno di un anno fa. Parliamo di Teresa Meneghetti, uccisa senza motivo (se non quello della ... ilgiorno.it