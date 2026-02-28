A Milano, una targa è stata posizionata in via Verro per ricordare Terry Meneghetti, una pensionata strangolata e uccisa nella sua abitazione. Nella stessa zona è stato piantato un pero, che fiorirà in primavera. La vittima è stata trovata morta nella sua casa, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’indagine.

Milano, 28 febbraio 2026 – Un pero prossimo a fiorire, quando sarà primavera, e ora una targa in sua memoria. Così i figli, i nipoti e con loro amici e parenti hanno voluto ricordare Teresa, Terry com’era affettuosamente chiamata da tutti, Meneghetti la donna uccisa a 82 anni il 14 maggio del 2025 nella sua casa di via Verro, zona Vigentino periferia sud di Milano. La cerimonia si è svolta oggi non a caso: giovedì 26 febbraio Teresa avrebbe infatti compiuto 83 anni. “Abbiamo scelto di ricordare in questo modo un compleanno al quale purtroppo la nostra mamma, nonna, zia e amica non è mai arrivata – queste le parole della figlia Silvia – per onorarne la memoria e per chiedere giustizia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti, la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via Verro

IN RICORDO DI TERRY Sabato 28 febbraio alle ore 16 in via Bernardino Verro ang. Heine. Come Municipio 5 e come deciso con i suoi familiari, ci riuniremo pubblicamente per posare una targa in segno di memoria e ricordo di Teresa Emma Me - facebook.com facebook