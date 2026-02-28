Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via Verro

Da ilgiorno.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, una targa è stata posizionata in via Verro per ricordare Terry Meneghetti, una pensionata strangolata e uccisa nella sua abitazione. Nella stessa zona è stato piantato un pero, che fiorirà in primavera. La vittima è stata trovata morta nella sua casa, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’indagine.

Milano, 28 febbraio 2026 – Un pero prossimo a fiorire, quando sarà primavera, e ora una targa in sua memoria. Così i figli, i nipoti e con loro amici e parenti hanno voluto ricordare Teresa, Terry com’era affettuosamente chiamata da tutti, Meneghetti la donna uccisa a 82 anni il 14 maggio del 2025 nella sua casa di via Verro, zona Vigentino periferia sud di Milano. La cerimonia si è svolta oggi non a caso: giovedì 26 febbraio Teresa avrebbe infatti compiuto 83 anni. “Abbiamo scelto di ricordare in questo modo un compleanno al quale purtroppo la nostra mamma, nonna, zia e amica non è mai arrivata – queste le parole della figlia Silvia – per onorarne la memoria e per chiedere giustizia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

una targa e una pianta per ricordare terry meneghetti la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via verro
© Ilgiorno.it - Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti, la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via Verro

Morta la pensionata di 91 anni ustionata mentre era ai fornelli nella sua casa di DongoDongo, 16 febbraio 2026 – Non è sopravvissuta alle gravissime ustioni provocate dalle fiamme che l'hanno avvolta mentre era da sola in casa e, al...

Alberi pericolanti lungo il Villoresi, tagliata una pianta sulla ciclabile. A luglio una donna era stata uccisa da un troncoCastano Primo (Milano) – Evitare incidenti come quello che causò la morte di una donna nel luglio scorso, uccisa da un albero caduto a bordo del...

Tutto quello che riguarda Terry Meneghetti.

Temi più discussi: 100 anni per l'Hotel Il Sole di Empoli, una targa dal sindaco alla quarta generazione di proprietari; La memoria che va tenuta viva. Una targa per ricordare le vittime: Quei bombardamenti del 1943; Farnesina, una targa per il sacrificio di Iacovacci e Attanasio. Luongo: Un legame di sangue tra diplomazia e sicurezza; Al Meucci, che le ha dedicato una targa e un nuovo albero, il commosso ricordo di Maya Nicole scomparsa a 17 anni.

Monopattini elettrici, targa e assicurazione in ritardo: slitta ad aprile l’obbligo previsto dal Codice della stradaAssoutenti: «Con targa scatta anche obbligo di copertura assicurativa. Chi non ce l’ha incorre in una sanzione che va dai 100 ai 400 euro» ... corriere.it

una targa e unaMi possono multare per la targa sporca o illeggibile?La targa illeggibile comporta una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro, senza perdita di punti patente. Il ricorso dipende dalla prova della leggibilità ... quifinanza.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.